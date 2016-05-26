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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 гру, 2021 15:25
Кащей написав:
а что в выписке, которая формируется в приложении?
а ничего. Наверно в понедельник прояснится.
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sergia
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:52
лимиты в банкорматах банка уменьшили ... почемуто
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lamal
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