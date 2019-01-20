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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5039504050415042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 15:25

  Кащей написав:а что в выписке, которая формируется в приложении?

а ничего. Наверно в понедельник прояснится.
sergia
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Повідомлень: 209
З нами з: 14.12.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

лимиты в банкорматах банка уменьшили ... почемуто
lamal
 
Повідомлень: 112
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:40

  lamal написав:лимиты в банкорматах банка уменьшили ... почемуто

Чужакам. Вам не всё равн?
Vorlon
 
Повідомлень: 9898
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:04

  lamal написав:лимиты в банкорматах банка уменьшили ... почемуто


как?
proftpd66
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1

 
Повідомлень: 4571
З нами з: 22.12.16
Подякував: 351 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:55

proftpd66 https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
lamal
 
Повідомлень: 112
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:00

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... mmunal.jpg
greenozon
 
Повідомлень: 12249
З нами з: 01.06.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:07

  greenozon написав:https://www.forward-bank.com/rassylka/2021/03/communal.jpg

а кешбэеек?
Amethyst
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Повідомлень: 1473
З нами з: 05.05.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Здається, тут комуналь не в грейсі. Чи я помиляюся?
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 94
З нами з: 08.01.19
Подякував: 233 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:52

  Gln_Vlrn написав:Здається, тут комуналь не в грейсі. Чи я помиляюся?

Не в грейсі.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38186
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
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  #<1 ... 5039504050415042
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