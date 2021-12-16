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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 гру, 2021 15:25
Кащей написав:
а что в выписке, которая формируется в приложении?
а ничего. Наверно в понедельник прояснится.
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sergia
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:52
лимиты в банкорматах банка уменьшили ... почемуто
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lamal
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Додано: Вів 14 гру, 2021 12:40
lamal написав:
лимиты в банкорматах банка уменьшили ... почемуто
Чужакам. Вам не всё равн?
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Vorlon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:04
lamal написав:
лимиты в банкорматах банка уменьшили ... почемуто
как?
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proftpd66
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:55
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lamal
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:00
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greenozon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:07
greenozon написав:
https://www.forward-bank.com/rassylka/2021/03/communal.jpg
а кешбэеек?
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Amethyst
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:39
Здається, тут комуналь не в грейсі. Чи я помиляюся?
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Gln_Vlrn
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:52
Gln_Vlrn написав:
Здається, тут комуналь не в грейсі. Чи я помиляюся?
Не в грейсі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 16 гру, 2021 20:32
Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?
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1finanсier
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