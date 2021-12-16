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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:39
Додано: Чет 16 гру, 2021 22:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.
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