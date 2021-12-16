RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5040504150425043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:39

  1finanсier написав:Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?

Не блочить
velvet
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  1finanсier написав:Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?

На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.
Пансер
 
Повідомлень: 185
З нами з: 22.09.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5040504150425043
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10159, 10160, 10161
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101603 13430166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 23:20
Kalgan
А-Банк 1 ... 1966, 1967, 1968
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19678 3219357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 21:27
M-Audio
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 32, 33, 34
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
334 106005
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 21:16
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23188)
16.12.2021 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.