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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:39
1finanсier написав:
Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?
Не блочить
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:28
1finanсier написав:
Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?
На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:40
Пансер написав: 1finanсier написав:
Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?
На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.
Та хотілося б використовувати два акка без всяких додаткових програм
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1finanсier
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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