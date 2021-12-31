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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5047504850495050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wolt450 написав:Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т

В приложении "выписка по счету" тоже минус показывает?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:32

  ВIВ написав:
  wolt450 написав:Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т

В приложении "выписка по счету" тоже минус показывает?

Ну, сьогоднішнє стягування буде в виписці 4.01
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:32

  unicdima написав:Що це таке, де наші гроші?

В 2222 году (с) :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 08:20

С наступившим! Проценты на месте, а то некоторые так волновались :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 08:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:С наступившим!

Навзаєм!
Але кешбек ще ганебніший.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:26

  Ой+ написав: Навзаєм! Але кешбек ще ганебніший.

С новым годом, коллеги! Кешбек тут слился окончательно, в этом месяце Пумб и Алла норм (в принципе, полностью повторяют прошлый месяц) и Кредо ещё юзаем.
lloydbanksua
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