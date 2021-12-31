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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:56
wolt450 написав:
Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т
В приложении "выписка по счету" тоже минус показывает?
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ВIВ
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:32
ВIВ написав: wolt450 написав:
Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т
В приложении "выписка по счету" тоже минус показывает?
Ну, сьогоднішнє стягування буде в виписці 4.01
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wolt450
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Додано: Суб 01 січ, 2022 08:20
С наступившим! Проценты на месте, а то некоторые так волновались
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Vorlon
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Додано: Суб 01 січ, 2022 08:30
Vorlon написав:
С наступившим!
Навзаєм!
Але кешбек ще ганебніший.
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Ой+
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Додано: Суб 01 січ, 2022 09:26
Ой+ написав:
Навзаєм! Але кешбек ще ганебніший.
С новым годом, коллеги! Кешбек тут слился окончательно, в этом месяце Пумб и Алла норм (в принципе, полностью повторяют прошлый месяц) и Кредо ещё юзаем.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 01 січ, 2022 10:48
lloydbanksua написав:
в этом месяце Пумб и Алла норм
а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
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Goodman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 11:33
Goodman написав: lloydbanksua написав:
в этом месяце Пумб и Алла норм
а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
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cohan
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Додано: Суб 01 січ, 2022 11:36
cohan написав: Goodman написав: lloydbanksua написав:
в этом месяце Пумб и Алла норм
а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
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Додано: Суб 01 січ, 2022 12:03
cohan написав: Goodman написав: lloydbanksua написав:
в этом месяце Пумб и Алла норм
а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
Вот на счёт метро да, с сентября привык уже к Алле, осталось 5% только...
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lloydbanksua
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