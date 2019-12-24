Вроде пока нет.
Заканчивается депо, надо думать в какой банк переводить. Форвард по-ходу превращается в полочный банк. А так хорошо все начиналось...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 10:31
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:32
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:06
Hotab
Добрый день! Процедура блокировки/разблокировки карты одинаковая - как для физической так и для виртуальной. Есть исключения, когда нужно посетить отделение, например, если карта блокировалась в связи с мошенническими действиями третьих лиц. Ведь безопасность средств клиентов - это приоритет для банка. Для выяснения ситуации по вашему вопросу, просьба предоставить в ЛС ваши данные -ФИО полностью и ИНН/контактный телефон. Спасибо.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:23
wtf
Добрый день!
Комиссия за обслуживание неактивного счета взимается в расчетную дату, если за предыдущие 180 дней по счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, безналичной оплате товаров и услуг, безналичному переводу/зачислению средств и т.д. Отсюда, эти полгода Однако, вы можете забрать остаток с карты через кассу или по заявлению перевести на другой счет в любой момент и не ждать эти 180 дней.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
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