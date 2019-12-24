RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5051505250535054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 10:31

  хуторянка написав:"плюсы" в новом году по депо не вернули?
%ставки выглядят убого :oops:

Вроде пока нет.
Заканчивается депо, надо думать в какой банк переводить. Форвард по-ходу превращается в полочный банк. А так хорошо все начиналось...
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 14.12.20
Подякував: 74 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:32

  sergia написав:
  хуторянка написав:"плюсы" в новом году по депо не вернули?
%ставки выглядят убого :oops:

Вроде пока нет.
Заканчивается депо, надо думать в какой банк переводить. Форвард по-ходу превращается в полочный банк. А так хорошо все начиналось...


в тех, куда переводить, уже все под фонд забито
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3375
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:06

Hotab
Добрый день! Процедура блокировки/разблокировки карты одинаковая - как для физической так и для виртуальной. Есть исключения, когда нужно посетить отделение, например, если карта блокировалась в связи с мошенническими действиями третьих лиц. Ведь безопасность средств клиентов - это приоритет для банка. Для выяснения ситуации по вашему вопросу, просьба предоставить в ЛС ваши данные -ФИО полностью и ИНН/контактный телефон. Спасибо.
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:23

wtf
Добрый день!
Комиссия за обслуживание неактивного счета взимается в расчетную дату, если за предыдущие 180 дней по счету не осуществлялись операции по снятию/зачислению наличных средств, безналичной оплате товаров и услуг, безналичному переводу/зачислению средств и т.д. Отсюда, эти полгода :) Однако, вы можете забрать остаток с карты через кассу или по заявлению перевести на другой счет в любой момент и не ждать эти 180 дней.
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:по заявлению перевести на другой счет

заявление можно составить удаленно без посещения отделения?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 29.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5051505250535054
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dimkaua, ingtrans, kostya77, ramaz, samartnik і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10213, 10214, 10215
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
102140 13621034
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 січ, 2022 18:16
cohan
А-Банк 1 ... 1971, 1972, 1973
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19723 3280627
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 січ, 2022 17:54
Успіх
О.Bank 1 ... 73, 74, 75
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
743 24083
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 січ, 2022 17:37
antey718

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.