|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:47
Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:06
Завжди тримаю на карті 14999грн. Виникло питання якщо тримати 15000грн., буде 12%?
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:07
Zochan написав:
Завжди тримаю на карті 14999грн. Виникло питання якщо тримати 15000грн., буде 12%?
так
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:15
Flamingo написав:
Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?
Вряд ли кто то этим пользовался, но я бы поставил на вылет из грейса
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11612
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 341 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:33
Stringer написав: Flamingo написав:
Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?
Вряд ли кто то этим пользовался, но я бы поставил на вылет из грейса
за 1% (он же отойдет Ликпею) нема дурных этим пользоваться,
или есть где без прОцента уплата? да все равно скользко
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3386
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:50
cohan написав: Stringer написав: Flamingo написав:
Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?
Вряд ли кто то этим пользовался, но я бы поставил на вылет из грейса
за 1% (он же отойдет Ликпею) нема дурных этим пользоваться,
или есть где без прОцента уплата? да все равно скользко
Какой Liqpay, если написано, что платить через приложение? В приложении, по крайней мере для моей области, шаблонных получателей нет и предлагается как оплата по реквизитам. Даже не знаю, будут ли начислять на такой платеж кешбэк. В прошлый раз, когда были налоги в кешбэке, платил не через приложение. Комиссия Привата, конечно, была, но тогда и кешбэк был 7%.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3362
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:14
ingtrans написав:
Какой Liqpay, если написано, что платить через приложение? В приложении, по крайней мере для моей области, шаблонных получателей нет и предлагается как оплата по реквизитам. Даже не знаю, будут ли начислять на такой платеж кешбэк. В прошлый раз, когда были налоги в кешбэке, платил не через приложение. Комиссия Привата, конечно, была, но тогда и кешбэк был 7%.
а, ну тем более...
а ЕСВ / ЕН хоть есть? Или тоже по регионам завязан?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3386
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan
, Google Adsense [Bot], ingtrans
, kreuz
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|102170
|13626614
|
|
|751
|25058
|
|
|8467
|2138428
|
Чет 06 січ, 2022 15:31
cohan
|