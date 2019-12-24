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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5052505350545055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Завжди тримаю на карті 14999грн. Виникло питання якщо тримати 15000грн., буде 12%?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:07

  Zochan написав:Завжди тримаю на карті 14999грн. Виникло питання якщо тримати 15000грн., буде 12%?

так
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:15

  Flamingo написав:Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?

Вряд ли кто то этим пользовался, но я бы поставил на вылет из грейса 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:33

  Stringer написав:
  Flamingo написав:Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?

Вряд ли кто то этим пользовался, но я бы поставил на вылет из грейса 8)


за 1% (он же отойдет Ликпею) нема дурных этим пользоваться,
или есть где без прОцента уплата? да все равно скользко
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:50

  cohan написав:
  Stringer написав:
  Flamingo написав:Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?

Вряд ли кто то этим пользовался, но я бы поставил на вылет из грейса 8)


за 1% (он же отойдет Ликпею) нема дурных этим пользоваться,
или есть где без прОцента уплата? да все равно скользко

Какой Liqpay, если написано, что платить через приложение? В приложении, по крайней мере для моей области, шаблонных получателей нет и предлагается как оплата по реквизитам. Даже не знаю, будут ли начислять на такой платеж кешбэк. В прошлый раз, когда были налоги в кешбэке, платил не через приложение. Комиссия Привата, конечно, была, но тогда и кешбэк был 7%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:14

  ingtrans написав:Какой Liqpay, если написано, что платить через приложение? В приложении, по крайней мере для моей области, шаблонных получателей нет и предлагается как оплата по реквизитам. Даже не знаю, будут ли начислять на такой платеж кешбэк. В прошлый раз, когда были налоги в кешбэке, платил не через приложение. Комиссия Привата, конечно, была, но тогда и кешбэк был 7%.

а, ну тем более...
а ЕСВ / ЕН хоть есть? Или тоже по регионам завязан?
cohan
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