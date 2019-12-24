Flamingo написав:Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?
Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко кредитки где кБ 2%, комиссия ликпея 1%. Минимальный профит есть, вылета из грейса нет, проверено в июле, когда была такая же категория у Форварда + сейчас, в январе. МСС 9311.
Через другие сервисы дороже.
Справочно: Форвард Банк Forward Bank
На 10 тыс грн налогов:
Комиссия ликпея: 100 грн.
Кешбек: 2% грязными: 200 грн, (чистыми 161 грн)
Профит 61 грн (0,61% чистыми)