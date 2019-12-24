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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5053505450555056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:06

  Flamingo написав:Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?

Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко кредитки где кБ 2%, комиссия ликпея 1%. Минимальный профит есть, вылета из грейса нет, проверено в июле, когда была такая же категория у Форварда + сейчас, в январе. МСС 9311.
Через другие сервисы дороже.
Справочно: Форвард Банк Forward Bank

На 10 тыс грн налогов:
Комиссия ликпея: 100 грн.
Кешбек: 2% грязными: 200 грн, (чистыми 161 грн)
Профит 61 грн (0,61% чистыми)
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Wolfenstein написав:Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко

Спасибо всем ответившим. Сумма у меня была небольшая - при оплате любым из аХрегаХторов по расчетам получался "отрицательный выхлоп" (то есть сумма кэшбека чистыми выходила меньше чем сума комиса сервиса), поэтому решил таки рискнуть и протестировать сервис самого скунса в аппке. Но рисковать "до конца" не решился и платил с пенсионки надеясь хоть на 1 % кишмыша. Кишмыша естественно не оказалось - скунс в сообщении о платеже указал "покупка", но в МСС применил ХВинансовый 6012 (то есть таки при оплате кредиткой - сумма была бы вне грейса). Написал поддержке просьбу доначислить кишмыш в ручном режиме по сути операции (как в принципе делают в аналогичных ситуациях Моня и Спорт), потому как МСС терминалу назначил в данном случае сам банк. Сумма конечно мизерная, но мне важен сам принцип - ИМХО тупость банка - иметь сервис оплаты данного вида платежей - давать кэшбек на этот вид платежей и не начислять кэшбек на основании того что сами присвоили данному платежу не правильный МСС по сути платежа. В общем без особых надежд на успех жду ответа 8)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:42

Карта Пенсионная

А тут, оказывается, представитель банка есть!
Что ж, тогда задам вопрос здесь, продублирую в личку.

Уважаемый Support BForward!
Подскажите, как жителю города Полтава, без посещения "соседних" Харькова или Киева, можно получить карту Пенсионная, с 9% на остаток собственных средств?
Ехать в рабочий день ради этой карты в "первую столицу" или просто столицу - не очень хочется, да и время не позволяет (работаю).
В городе есть точка выдачи всевозможных карт, только вот Пенсионные она не выдает.
Что за дискриминация по данной конкретной карте и неужели нельзя найти выход?
Готов оплатить доставку карты Новой Почтой, как это делают многие другие продвинутые банки.

P.S. Мне и виртуальной Пенсионной хватило бы, но только банк их не делает (((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:в "первую столицу" или просто столицу

палитесь!
ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)
Amethyst
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