Flamingo написав:Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки? Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе? Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?
Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко кредитки где кБ 2%, комиссия ликпея 1%. Минимальный профит есть, вылета из грейса нет, проверено в июле, когда была такая же категория у Форварда + сейчас, в январе. МСС 9311. Через другие сервисы дороже. Справочно: Форвард Банк Forward Bank
На 10 тыс грн налогов: Комиссия ликпея: 100 грн. Кешбек: 2% грязными: 200 грн, (чистыми 161 грн) Профит 61 грн (0,61% чистыми)
Wolfenstein написав:Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко
Спасибо всем ответившим. Сумма у меня была небольшая - при оплате любым из аХрегаХторов по расчетам получался "отрицательный выхлоп" (то есть сумма кэшбека чистыми выходила меньше чем сума комиса сервиса), поэтому решил таки рискнуть и протестировать сервис самого скунса в аппке. Но рисковать "до конца" не решился и платил с пенсионки надеясь хоть на 1 % кишмыша. Кишмыша естественно не оказалось - скунс в сообщении о платеже указал "покупка", но в МСС применил ХВинансовый 6012 (то есть таки при оплате кредиткой - сумма была бы вне грейса). Написал поддержке просьбу доначислить кишмыш в ручном режиме по сути операции (как в принципе делают в аналогичных ситуациях Моня и Спорт), потому как МСС терминалу назначил в данном случае сам банк. Сумма конечно мизерная, но мне важен сам принцип - ИМХО тупость банка - иметь сервис оплаты данного вида платежей - давать кэшбек на этот вид платежей и не начислять кэшбек на основании того что сами присвоили данному платежу не правильный МСС по сути платежа. В общем без особых надежд на успех жду ответа
А тут, оказывается, представитель банка есть! Что ж, тогда задам вопрос здесь, продублирую в личку.
Уважаемый Support BForward! Подскажите, как жителю города Полтава, без посещения "соседних" Харькова или Киева, можно получить карту Пенсионная, с 9% на остаток собственных средств? Ехать в рабочий день ради этой карты в "первую столицу" или просто столицу - не очень хочется, да и время не позволяет (работаю). В городе есть точка выдачи всевозможных карт, только вот Пенсионные она не выдает. Что за дискриминация по данной конкретной карте и неужели нельзя найти выход? Готов оплатить доставку карты Новой Почтой, как это делают многие другие продвинутые банки.
P.S. Мне и виртуальной Пенсионной хватило бы, но только банк их не делает (((