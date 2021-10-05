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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5053505450555056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:06

  Flamingo написав:Коллеги а уплата штрафов/налогов через приложение Форварда реализовано так же как и коммуналки?
Имеется в виду что если заплатить через приложение Форварда кредиткой за кредитные это будет вылет из грейса и на сумму сразу начнут капать проценты пока не выведешь карту в ноль? Или же именно эта категория у банка будет в грейсе?
Просто у комуналки там не кошерный МСС 6012. А что там с МСС по налоХам?

Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко кредитки где кБ 2%, комиссия ликпея 1%. Минимальный профит есть, вылета из грейса нет, проверено в июле, когда была такая же категория у Форварда + сейчас, в январе. МСС 9311.
Через другие сервисы дороже.
Справочно: Форвард Банк Forward Bank

На 10 тыс грн налогов:
Комиссия ликпея: 100 грн.
Кешбек: 2% грязными: 200 грн, (чистыми 161 грн)
Профит 61 грн (0,61% чистыми)
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Wolfenstein написав:Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко

Спасибо всем ответившим. Сумма у меня была небольшая - при оплате любым из аХрегаХторов по расчетам получался "отрицательный выхлоп" (то есть сумма кэшбека чистыми выходила меньше чем сума комиса сервиса), поэтому решил таки рискнуть и протестировать сервис самого скунса в аппке. Но рисковать "до конца" не решился и платил с пенсионки надеясь хоть на 1 % кишмыша. Кишмыша естественно не оказалось - скунс в сообщении о платеже указал "покупка", но в МСС применил ХВинансовый 6012 (то есть таки при оплате кредиткой - сумма была бы вне грейса). Написал поддержке просьбу доначислить кишмыш в ручном режиме по сути операции (как в принципе делают в аналогичных ситуациях Моня и Спорт), потому как МСС терминалу назначил в данном случае сам банк. Сумма конечно мизерная, но мне важен сам принцип - ИМХО тупость банка - иметь сервис оплаты данного вида платежей - давать кэшбек на этот вид платежей и не начислять кэшбек на основании того что сами присвоили данному платежу не правильный МСС по сути платежа. В общем без особых надежд на успех жду ответа 8)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:42

Карта Пенсионная

А тут, оказывается, представитель банка есть!
Что ж, тогда задам вопрос здесь, продублирую в личку.

Уважаемый Support BForward!
Подскажите, как жителю города Полтава, без посещения "соседних" Харькова или Киева, можно получить карту Пенсионная, с 9% на остаток собственных средств?
Ехать в рабочий день ради этой карты в "первую столицу" или просто столицу - не очень хочется, да и время не позволяет (работаю).
В городе есть точка выдачи всевозможных карт, только вот Пенсионные она не выдает.
Что за дискриминация по данной конкретной карте и неужели нельзя найти выход?
Готов оплатить доставку карты Новой Почтой, как это делают многие другие продвинутые банки.

P.S. Мне и виртуальной Пенсионной хватило бы, но только банк их не делает (((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:в "первую столицу" или просто столицу

палитесь!
ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:44

  Amethyst написав:
  Искатель написав:в "первую столицу" или просто столицу

палитесь!
ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)

ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:03

Flamingo,
Не тупость,а хитросделанность...
Платите через нас, вылетайте из грейса, все штатно.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:36

  Flamingo написав:Спасибо всем ответившим. Сумма у меня была небольшая - при оплате любым из аХрегаХторов по расчетам получался "отрицательный выхлоп" (то есть сумма кэшбека чистыми выходила меньше чем сума комиса сервиса), поэтому решил таки рискнуть и протестировать сервис самого скунса в аппке. Но рисковать "до конца" не решился и платил с пенсионки надеясь хоть на 1 % кишмыша. Кишмыша естественно не оказалось - скунс в сообщении о платеже указал "покупка", но в МСС применил ХВинансовый 6012 (то есть таки при оплате кредиткой - сумма была бы вне грейса).

Снимаю шляпу, у вас все таки появилась тень сомнения, что скунс, перестал быть таковым... но вы ее смело развеяли :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:58

  Support BForward написав:
  Support BForward написав:
  greenozon написав:Support BForward

Прохання вирішити проблему в ІБ із дубляжем тексту тарифів різних карток
а також неправильну подачу по тарифах (напр нарахування на залишок)
проблема стара як світ, давайте її вирішимо?


Вітаю! Передаю Ваше звернення колегам, відповідальним за Forward Online. Також Ви можете залишити відгук безпосередньо у мобільному додатку або на горячій лінії. Дякую. Гарного дня!

Шановний клієнте, колеги запитують деталі звернення, щоб предметно вирішувати питання. Було б добре надіслати у ПП скріни тощо. Дякую.


відправив вам увесь масив зібраної інформації в ПП
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:39

Support BForward

Передайте будь ласка колегам, що поламались виписки в ІБ по поточних рахунках.
Обираєш дату, натискаєш Завантажити - нічого не відбувається
така сама реакція (0 реакції :) ) якщо обирати "відіслати на емейл"

прошу глянути, зручна функція..
PS
броузер - Google Chrome останній
greenozon
 
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