Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:25

Wolfenstein написав: Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко Платить налоги с Форварда нужно через Некст/Liqpay c Коко

Спасибо всем ответившим. Сумма у меня была небольшая - при оплате любым из аХрегаХторов по расчетам получался "отрицательный выхлоп" (то есть сумма кэшбека чистыми выходила меньше чем сума комиса сервиса), поэтому решил таки рискнуть и протестировать сервис самого скунса в аппке. Но рисковать "до конца" не решился и платил с пенсионки надеясь хоть на 1 % кишмыша. Кишмыша естественно не оказалось - скунс в сообщении о платеже указал "покупка", но в МСС применил ХВинансовый 6012 (то есть таки при оплате кредиткой - сумма была бы вне грейса). Написал поддержке просьбу доначислить кишмыш в ручном режиме по сути операции (как в принципе делают в аналогичных ситуациях Моня и Спорт), потому как МСС терминалу назначил в данном случае сам банк. Сумма конечно мизерная, но мне важен сам принцип - ИМХО тупость банка - иметь сервис оплаты данного вида платежей - давать кэшбек на этот вид платежей и не начислять кэшбек на основании того что сами присвоили данному платежу не правильный МСС по сути платежа. В общем без особых надежд на успех жду ответа