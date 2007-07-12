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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5054505550565057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:53

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:в "первую столицу" или просто столицу

палитесь!
ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)

ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:12

  Ой+ написав:
  cohan написав:
  Amethyst написав:ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)

ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.

ну даа, нуна будет Ярослава какнить послухать :)
Amethyst
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  #<1 ... 5054505550565057
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