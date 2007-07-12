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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:12
Ой+ написав:
Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.
ну даа, нуна будет Ярослава какнить послухать
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Amethyst
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Суб 08 січ, 2022 12:14
ВIВ
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