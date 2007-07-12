|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:12
Ой+ написав:
Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.
ну даа, нуна будет Ярослава какнить послухать
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1603
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:09
Sergion написав: Amethyst написав: wtf написав:
у кого-то имеется опыт закрытия коко кредитки и выпуска новой после сентября 2021 ?
Да шо они там курят в вашем отд-и тооо? Счет закрывается за 30..45 дн. Какие полгода?
А оте движения по счету, т.с. внутренние - от самого банка, вааще в зачет не идут. С такими телодвижения щот вааще мнгновенно мона закрыть
... ну при желании.
Более того, неужели банке взападлу было выпустить допку Визу для любимого клиента, который и дальше собирался юзать щот с тем же лимитом?! И только из-за техпричин не может Мастер юзать? А ОфПред, неужели низзя было помочь действующему клиенту?
Вааще, де это видано, шо низзя допку выпустить? натравить на вас регулятора шоли?
ПС. Стучите ОфПреду в личку
Нуна было сразу нормального нач. отд-я найти
Найти норм начальника отделения - это фантастика )
В Киеве из 3х близлежащих отделений есть только одно более-менее нормальное отделение, способное решать вопросы))
Я вот хотел сменить кредитку Выручалку на кредитку Коко, т.е. просто поменять тариф - говорят 4-6 мес ждать пока первая закроется и только потом на общих основаниях открывать. Отказался...
а по какому адресу нормальное отделение?
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|234
|94470
|
|
|620
|198019
|
|
|102246
|13643171
|
|