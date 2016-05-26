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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5054505550565057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:53

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:в "первую столицу" или просто столицу

палитесь!
ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)

ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:12

  Ой+ написав:
  cohan написав:
  Amethyst написав:ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)

ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.

ну даа, нуна будет Ярослава какнить послухать :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:09

  Sergion написав:
  Amethyst написав:
  wtf написав:у кого-то имеется опыт закрытия коко кредитки и выпуска новой после сентября 2021 ?

Да шо они там курят в вашем отд-и тооо? Счет закрывается за 30..45 дн. Какие полгода?
А оте движения по счету, т.с. внутренние - от самого банка, вааще в зачет не идут. С такими телодвижения щот вааще мнгновенно мона закрыть :) ... ну при желании.
Более того, неужели банке взападлу было выпустить допку Визу для любимого клиента, который и дальше собирался юзать щот с тем же лимитом?! И только из-за техпричин не может Мастер юзать? А ОфПред, неужели низзя было помочь действующему клиенту?
Вааще, де это видано, шо низзя допку выпустить? натравить на вас регулятора шоли? :P

ПС. Стучите ОфПреду в личку :wink:
Нуна было сразу нормального нач. отд-я найти 8)

Найти норм начальника отделения - это фантастика )
В Киеве из 3х близлежащих отделений есть только одно более-менее нормальное отделение, способное решать вопросы))
Я вот хотел сменить кредитку Выручалку на кредитку Коко, т.е. просто поменять тариф - говорят 4-6 мес ждать пока первая закроется и только потом на общих основаниях открывать. Отказался...


а по какому адресу нормальное отделение?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:45

  swan forever написав:
а по какому адресу нормальное отделение?


по Саксаганского точно нет
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:15

  S i m написав:а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...

Над кнопой подверждения выполнения перевода появляется предложение (ввиде ссылки) о сохранении шаблона. Вот его и нуна тапнуть ВМЕСТО подверждения выполнения перевода
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:20

  Amethyst написав:
  S i m написав:а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...

Над кнопой подверждения выполнения перевода появляется предложение (ввиде ссылки) о сохранении шаблона. Вот его и нуна тапнуть ВМЕСТО подверждения выполнения перевода


к сожалению такого в упор не наблюдается...

Зображення
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:41

  S i m написав:
  Amethyst написав:
  S i m написав:а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...

Над кнопой подверждения выполнения перевода появляется предложение (ввиде ссылки) о сохранении шаблона. Вот его и нуна тапнуть ВМЕСТО подверждения выполнения перевода


к сожалению такого в упор не наблюдается...

Эт р2р-перевод, он впролете
Для СЭПа есть
А для р2р можно сохранить карту и останется тока вбивать сумму и ЦВВ
Amethyst
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  #<1 ... 5054505550565057
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