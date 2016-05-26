wtf написав:у кого-то имеется опыт закрытия коко кредитки и выпуска новой после сентября 2021 ?
Да шо они там курят в вашем отд-и тооо? Счет закрывается за 30..45 дн. Какие полгода? А оте движения по счету, т.с. внутренние - от самого банка, вааще в зачет не идут. С такими телодвижения щот вааще мнгновенно мона закрыть ... ну при желании. Более того, неужели банке взападлу было выпустить допку Визу для любимого клиента, который и дальше собирался юзать щот с тем же лимитом?! И только из-за техпричин не может Мастер юзать? А ОфПред, неужели низзя было помочь действующему клиенту? Вааще, де это видано, шо низзя допку выпустить? натравить на вас регулятора шоли?
ПС. Стучите ОфПреду в личку Нуна было сразу нормального нач. отд-я найти
Найти норм начальника отделения - это фантастика ) В Киеве из 3х близлежащих отделений есть только одно более-менее нормальное отделение, способное решать вопросы)) Я вот хотел сменить кредитку Выручалку на кредитку Коко, т.е. просто поменять тариф - говорят 4-6 мес ждать пока первая закроется и только потом на общих основаниях открывать. Отказался...