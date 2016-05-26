Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22

Support BForward



Если исполнилось 45 лет вследствие чего в паспорт вклеили новое фото.



Подчеркиваю - новое фото в старый паспорт-книжку, копия которого и так есть в банке (а не получение айди карты).



В силу этого вопрос ... как в вашем банке решается вопрос с передачей фото страниц 5,6 паспорта-книжки в которых отражена вышеуказанная информация о факте вклейки в паспорт-книжку фото в возрасте 45 лет и что данный паспорт не утратил силу как действующий документ?



В чате сказали, что Фовард-банк является технологически отсталым и в нем не реализован механизм дистанционного решения этого вопроса и нужно идти в отделение.



Если нет ни времени ни возможности приехать в отделение вашего банка, то как вы предлагаете решать этот вопрос?



Прошу назвать каким дистанционным каналом это можно решить? Єто действительно у вас такой дикий банк или это некомпетентность консультанта в чате?



Можно ли написать заявление об этом, подписать его своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить на вашу электронную почту, приложив необходимые копии документов. Или в вашем банке законодательство об электронной подписи тоже не работает?



Во всех других банках без проблем это было реализовано дистанционно: где через интернет-банкинг где через телеграмм-бот и т.п. каналы - заняло времени от 1 до 3-х минут не подымая попы со стула - меньше чем я набирал данный пост.



Вы подтверждаете, это ваш банк является технологически отсталый и в нем не работает законодательство об электронной подписи?



Прошу разъяснить.

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p/s/ аналогичгый вопрос к форумчанам, может у кого был подобный кейс ... учитывая, что Форвард позакрывал мног отделений, но остались целые города, где есть клиенты, но нет отделений - они все должны с этой целью ехать в другой город?