cohan написав:
ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село
Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:53
Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:12
ну даа, нуна будет Ярослава какнить послухать
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:09
а по какому адресу нормальное отделение?
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:45
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:15
Над кнопой подверждения выполнения перевода появляется предложение (ввиде ссылки) о сохранении шаблона. Вот его и нуна тапнуть ВМЕСТО подверждения выполнения перевода
Додано: Нед 09 січ, 2022 19:20
к сожалению такого в упор не наблюдается...
Додано: Нед 09 січ, 2022 19:41
Эт р2р-перевод, он впролете
Для СЭПа есть
А для р2р можно сохранить карту и останется тока вбивать сумму и ЦВВ
Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22
Support BForward
Если исполнилось 45 лет вследствие чего в паспорт вклеили новое фото.
Подчеркиваю - новое фото в старый паспорт-книжку, копия которого и так есть в банке (а не получение айди карты).
В силу этого вопрос ... как в вашем банке решается вопрос с передачей фото страниц 5,6 паспорта-книжки в которых отражена вышеуказанная информация о факте вклейки в паспорт-книжку фото в возрасте 45 лет и что данный паспорт не утратил силу как действующий документ?
В чате сказали, что Фовард-банк является технологически отсталым и в нем не реализован механизм дистанционного решения этого вопроса и нужно идти в отделение.
Если нет ни времени ни возможности приехать в отделение вашего банка, то как вы предлагаете решать этот вопрос?
Прошу назвать каким дистанционным каналом это можно решить? Єто действительно у вас такой дикий банк или это некомпетентность консультанта в чате?
Можно ли написать заявление об этом, подписать его своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить на вашу электронную почту, приложив необходимые копии документов. Или в вашем банке законодательство об электронной подписи тоже не работает?
Во всех других банках без проблем это было реализовано дистанционно: где через интернет-банкинг где через телеграмм-бот и т.п. каналы - заняло времени от 1 до 3-х минут не подымая попы со стула - меньше чем я набирал данный пост.
Вы подтверждаете, это ваш банк является технологически отсталый и в нем не работает законодательство об электронной подписи?
Прошу разъяснить.
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p/s/ аналогичгый вопрос к форумчанам, может у кого был подобный кейс ... учитывая, что Форвард позакрывал мног отделений, но остались целые города, где есть клиенты, но нет отделений - они все должны с этой целью ехать в другой город?
Додано: Нед 09 січ, 2022 21:25
именно такого кейса не было, зато был моз*еб с закрытием по фопу и переоткрытием трех карт,
а, не, двух, пенс потом оформил
ксерили пакет на каждую,
потом еще ошиблись с датой - якобы пред счет не успели закрыть и снова ксерили
так что "уже в банке" тут не канает
судя по выскакивающим и пропадающим анонсам про дистанционку что-то они действительно делают, но, зная их дуновение на воду (это не Альфа, к примеру),
удаленка будет всего лишь быстрой отсрочкой к явке в отделение
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