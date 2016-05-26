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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5055505650575058>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:53

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:в "первую столицу" или просто столицу

палитесь!
ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)

ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:12

  Ой+ написав:
  cohan написав:
  Amethyst написав:ваащето то комуняцкий мэм -- эт ваша "первая столица"
а коренные народы признают ток одну единственную столицу за последние XV векофф -- Киев -- мать городов руських :)

ага, в Киеве не догоняют этого словосочетания... село :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Київ-мать звучить дивнувато, або вже якось занадто по сучасному.

ну даа, нуна будет Ярослава какнить послухать :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:09

  Sergion написав:
  Amethyst написав:
  wtf написав:у кого-то имеется опыт закрытия коко кредитки и выпуска новой после сентября 2021 ?

Да шо они там курят в вашем отд-и тооо? Счет закрывается за 30..45 дн. Какие полгода?
А оте движения по счету, т.с. внутренние - от самого банка, вааще в зачет не идут. С такими телодвижения щот вааще мнгновенно мона закрыть :) ... ну при желании.
Более того, неужели банке взападлу было выпустить допку Визу для любимого клиента, который и дальше собирался юзать щот с тем же лимитом?! И только из-за техпричин не может Мастер юзать? А ОфПред, неужели низзя было помочь действующему клиенту?
Вааще, де это видано, шо низзя допку выпустить? натравить на вас регулятора шоли? :P

ПС. Стучите ОфПреду в личку :wink:
Нуна было сразу нормального нач. отд-я найти 8)

Найти норм начальника отделения - это фантастика )
В Киеве из 3х близлежащих отделений есть только одно более-менее нормальное отделение, способное решать вопросы))
Я вот хотел сменить кредитку Выручалку на кредитку Коко, т.е. просто поменять тариф - говорят 4-6 мес ждать пока первая закроется и только потом на общих основаниях открывать. Отказался...


а по какому адресу нормальное отделение?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:45

  swan forever написав:
а по какому адресу нормальное отделение?


по Саксаганского точно нет
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:15

  S i m написав:а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...

Над кнопой подверждения выполнения перевода появляется предложение (ввиде ссылки) о сохранении шаблона. Вот его и нуна тапнуть ВМЕСТО подверждения выполнения перевода
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:20

  Amethyst написав:
  S i m написав:а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...

Над кнопой подверждения выполнения перевода появляется предложение (ввиде ссылки) о сохранении шаблона. Вот его и нуна тапнуть ВМЕСТО подверждения выполнения перевода


к сожалению такого в упор не наблюдается...

Зображення
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:41

  S i m написав:
  Amethyst написав:
  S i m написав:а как в приложении сохранять шаблоны ? пишет что при создании перевода, сохраните его, но никакой кнопки сохранения не наблюдается...

Над кнопой подверждения выполнения перевода появляется предложение (ввиде ссылки) о сохранении шаблона. Вот его и нуна тапнуть ВМЕСТО подверждения выполнения перевода


к сожалению такого в упор не наблюдается...

Эт р2р-перевод, он впролете
Для СЭПа есть
А для р2р можно сохранить карту и останется тока вбивать сумму и ЦВВ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22

Support BForward

Если исполнилось 45 лет вследствие чего в паспорт вклеили новое фото.

Подчеркиваю - новое фото в старый паспорт-книжку, копия которого и так есть в банке (а не получение айди карты).

В силу этого вопрос ... как в вашем банке решается вопрос с передачей фото страниц 5,6 паспорта-книжки в которых отражена вышеуказанная информация о факте вклейки в паспорт-книжку фото в возрасте 45 лет и что данный паспорт не утратил силу как действующий документ?

В чате сказали, что Фовард-банк является технологически отсталым и в нем не реализован механизм дистанционного решения этого вопроса и нужно идти в отделение.

Если нет ни времени ни возможности приехать в отделение вашего банка, то как вы предлагаете решать этот вопрос?

Прошу назвать каким дистанционным каналом это можно решить? Єто действительно у вас такой дикий банк или это некомпетентность консультанта в чате?

Можно ли написать заявление об этом, подписать его своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить на вашу электронную почту, приложив необходимые копии документов. Или в вашем банке законодательство об электронной подписи тоже не работает?

Во всех других банках без проблем это было реализовано дистанционно: где через интернет-банкинг где через телеграмм-бот и т.п. каналы - заняло времени от 1 до 3-х минут не подымая попы со стула - меньше чем я набирал данный пост.

Вы подтверждаете, это ваш банк является технологически отсталый и в нем не работает законодательство об электронной подписи?

Прошу разъяснить.
________________________________
p/s/ аналогичгый вопрос к форумчанам, может у кого был подобный кейс ... учитывая, что Форвард позакрывал мног отделений, но остались целые города, где есть клиенты, но нет отделений - они все должны с этой целью ехать в другой город?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:25

  IMPRINTER написав:Support BForward
Подчеркиваю - новое фото в старый паспорт-книжку, копия которого и так есть в банке (а не получение айди карты).
________________________________
p/s/ аналогичгый вопрос к форумчанам, может у кого был подобный кейс ... учитывая, что Форвард позакрывал мног отделений, но остались целые города, где есть клиенты, но нет отделений - они все должны с этой целью ехать в другой город?


именно такого кейса не было, зато был моз*еб с закрытием по фопу и переоткрытием трех карт,
а, не, двух, пенс потом оформил
ксерили пакет на каждую,
потом еще ошиблись с датой - якобы пред счет не успели закрыть и снова ксерили

так что "уже в банке" тут не канает

судя по выскакивающим и пропадающим анонсам про дистанционку что-то они действительно делают, но, зная их дуновение на воду (это не Альфа, к примеру),
удаленка будет всего лишь быстрой отсрочкой к явке в отделение
cohan
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