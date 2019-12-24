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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5055505650575058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:27

cohan

они могу делать что угодно, но не принять заявление подписанное КЭПОм они не имеют право.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

IMPRINTER, электронное заявление они-то примут. Другой вопрос каков будет результат его рассмотрения.

Точки присутствия банка есть в тех городах, где отделений банка и подавно не было. В этих точках можно только открыть карту или оформить кредит. По остальным вопросам — отделение банка :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  IMPRINTER написав:Прошу назвать каким дистанционным каналом это можно решить? Єто действительно у вас такой дикий банк или это некомпетентность консультанта в чате?

- в моем городе
- в моей области
- в моем регионе НЕТ отделения ФорвардБанка
все решалось через магазин, по продаже мебели, там сидит "точка присутствия" ,
есть персонал. есть оргтехника. есть канал связи , переодически наведивает мен с отделения. Решаемо.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если сегодня пополнить р2р пенс. карту, когда начнут начисляться проценты: с завтрашнего дня или может быть позже?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:19

  Oktawa написав:сегодня пополнить р2р

Чьим? Или вы считаете, что это неважная часть информации? Без которой невозможно ответить на ваш вопрос, между прочим...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:21

  Vorlon написав:
  Oktawa написав:сегодня пополнить р2р

Чьим? Или вы считаете, что это неважная часть информации? Без которой невозможно ответить на ваш вопрос, между прочим...

Если сторонним?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:34

IMPRINTER У меня был подобный случай. Так вот, ни Форвард, ни Восток никакой актуализации не требовали и до сих пор не требуют, а уже прошло достаточно много времени.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

в приложухе не приходит код?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:02

  чик написав:в приложухе не приходит код?


Да, есть траблы с 10-00.
jay2004
 
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