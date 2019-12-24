cohan
они могу делать что угодно, но не принять заявление подписанное КЭПОм они не имеют право.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 січ, 2022 21:27
cohan
они могу делать что угодно, но не принять заявление подписанное КЭПОм они не имеют право.
Додано: Пон 10 січ, 2022 00:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
IMPRINTER, электронное заявление они-то примут. Другой вопрос каков будет результат его рассмотрения.
Точки присутствия банка есть в тех городах, где отделений банка и подавно не было. В этих точках можно только открыть карту или оформить кредит. По остальным вопросам — отделение банка
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
- в моем городе
- в моей области
- в моем регионе НЕТ отделения ФорвардБанка
все решалось через магазин, по продаже мебели, там сидит "точка присутствия" ,
есть персонал. есть оргтехника. есть канал связи , переодически наведивает мен с отделения. Решаемо.
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если сегодня пополнить р2р пенс. карту, когда начнут начисляться проценты: с завтрашнего дня или может быть позже?
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:19
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:21
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:34
IMPRINTER У меня был подобный случай. Так вот, ни Форвард, ни Восток никакой актуализации не требовали и до сих пор не требуют, а уже прошло достаточно много времени.
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
в приложухе не приходит код?
|