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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:11
Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
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emeta
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:16
emeta написав:Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
Третий час так отвечают (
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2XL
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:20
И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
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rollo
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:30
Тянул моной 10 минут назад. Отдало.
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malinin007
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:44
rollo написав:И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
На СЭП тоже код не приходит
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2XL
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