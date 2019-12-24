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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5056505750585059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:11

Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
emeta
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Повідомлень: 1886
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

emeta написав:Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
Третий час так отвечают (
2XL
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Повідомлень: 3688
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Подякували: 234 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:20

И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
rollo
 
Повідомлень: 1356
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Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тянул моной 10 минут назад. Отдало.
malinin007
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Повідомлень: 400
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo написав:И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
На СЭП тоже код не приходит
2XL
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Повідомлень: 3688
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Подякував: 751 раз.
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  #<1 ... 5056505750585059
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