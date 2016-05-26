RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5056505750585059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:11

Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 19.03.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

emeta написав:Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
Третий час так отвечают (
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:20

И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
rollo
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тянул моной 10 минут назад. Отдало.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 26.11.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo написав:И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
На СЭП тоже код не приходит
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня Водафон вроде как заработал. Лайф в ауте.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 18.05.16
Подякував: 353 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:02

  Oktawa написав:
  Vorlon написав:
  Oktawa написав:сегодня пополнить р2р

Чьим? Или вы считаете, что это неважная часть информации? Без которой невозможно ответить на ваш вопрос, между прочим...

Если сторонним?

то после проводки форвардом, включая дату проводки.
Aktus
 
Повідомлень: 379
З нами з: 02.11.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если не получаете код, тяните Моней, и с Мони отправляйте куда вам нужно.
Все отлично стягивается!
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 368
З нами з: 03.02.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:54

  ВIВ написав:Если не получаете код, тяните Моней, и с Мони отправляйте куда вам нужно.
Все отлично стягивается!

Стягивается, то стягивается, но это не решение проблемы.
rollo
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:08

Пришли запоздалые коды.
rollo
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5056505750585059
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, root, stellassvitonline і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 58, 59, 60
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
592 129683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 13:58
Вкладчик1234
О.Bank 1 ... 77, 78, 79
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
787 29580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 13:49
Stringer
Альфа-Банк 1 ... 10226, 10227, 10228
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
102272 13658786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 13:16
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1614)
10.01.2022 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.