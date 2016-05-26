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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:11
Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
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emeta
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:16
emeta написав:Работают технические специалисты,
пробуйте через 40 минут ..((
Третий час так отвечают (
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2XL
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:20
И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
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rollo
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:30
Тянул моной 10 минут назад. Отдало.
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malinin007
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:44
rollo написав:И у меня коды не идут на п2п. Не спроста это.
А как СЭПы? Пробовал кто?
На СЭП тоже код не приходит
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2XL
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:57
У меня Водафон вроде как заработал. Лайф в ауте.
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Фантом
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:02
Oktawa написав: Vorlon написав: Oktawa написав:
сегодня пополнить р2р
Чьим? Или вы считаете, что это неважная часть информации? Без которой невозможно ответить на ваш вопрос, между прочим...
Если сторонним?
то после проводки форвардом, включая дату проводки.
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Aktus
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:20
Если не получаете код, тяните Моней, и с Мони отправляйте куда вам нужно.
Все отлично стягивается!
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ВIВ
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:54
ВIВ написав:
Если не получаете код, тяните Моней, и с Мони отправляйте куда вам нужно.
Все отлично стягивается!
Стягивается, то стягивается, но это не решение проблемы.
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rollo
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:08
Пришли запоздалые коды.
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rollo
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Пон 10 січ, 2022 13:16
root
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