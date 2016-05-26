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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5057505850595060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:19

  чик написав:в приложухе не приходит код?

Сегодня опять нет кодов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

с депозитами сдулись, больше акций +% не намечается как год назад?
sergia
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Повідомлень: 231
З нами з: 14.12.20
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  #<1 ... 5057505850595060
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