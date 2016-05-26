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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:19
чик написав:
в приложухе не приходит код?
Сегодня опять нет кодов.
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Igneus
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:22
с депозитами сдулись, больше акций +% не намечается как год назад?
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sergia
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Вів 11 січ, 2022 07:56
kreuz
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