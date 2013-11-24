RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5057505850595060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:19

  чик написав:в приложухе не приходит код?

Сегодня опять нет кодов.
Igneus
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 29.08.18
Подякував: 881 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

с депозитами сдулись, больше акций +% не намечается как год назад?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 14.12.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:58

sergia
ждемс...шо то глухо-придется выходить
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:38

Возможно ли получить виртуальную Коко дебетку?
anikola13
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 08.02.13
Подякував: 146 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:08

anikola13 , да, без проблем. Через слегка неприятную процедуру видеосвязи, когда вас видят , а вы - нет))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6508
З нами з: 15.02.09
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Со вчерашнего вечера не работают переводы с карты на карту. Не могу с Коко дебетки перевести средства. У всех так?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 857
З нами з: 09.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5057505850595060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, THB і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 58, 59, 60
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
597 150224
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 08:43
Investor_K
Банк Січ 1 ... 46, 47, 48
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
477 150862
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 08:27
candidat
Альфа-Банк 1 ... 10231, 10232, 10233
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
102328 13705820
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 00:42
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Отзывы про ICU (9)
12.01.2022 08:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.