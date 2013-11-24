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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:19
чик написав:
в приложухе не приходит код?
Сегодня опять нет кодов.
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Igneus
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:22
с депозитами сдулись, больше акций +% не намечается как год назад?
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sergia
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:58
sergia
ждемс...шо то глухо-придется выходить
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хуторянка
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Додано: Сер 12 січ, 2022 00:38
Возможно ли получить виртуальную Коко дебетку?
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anikola13
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Додано: Сер 12 січ, 2022 08:08
anikola13 , да, без проблем. Через слегка неприятную процедуру видеосвязи, когда вас видят , а вы - нет))
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Hotab
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Додано: Сер 12 січ, 2022 08:51
Со вчерашнего вечера не работают переводы с карты на карту. Не могу с Коко дебетки перевести средства. У всех так?
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_PORT_UA
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