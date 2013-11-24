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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:11
extreme_lviv_ua ,мені від цього не легше. Додаток є, а послуги не отримав. Думав, що це надійний банк,а виявилося, що також бувають глюки.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 13:18
extreme_lviv_ua написав: _PORT_UA написав:extreme_lviv_ua
,мені від цього не легше. Додаток є, а послуги не отримав. Думав, що це надійний банк,а виявилося, що також бувають глюки.
Є лайвхак, тянете з карти на моно, а вже звідтам відправляєте куди потрібно, принаймні я зранку так викручувався
Меня Моня взяла на контроль: ограничили движение по карте суммой 150т в месяц, и при приближении к этой цифре пишут что-то мне. Теперь ее как транзитный счёт плохо пользовать.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 14:16
extreme_lviv_ua , через додаток Моно робити це? Форвард таким чином випустить?
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_PORT_UA
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