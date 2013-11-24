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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5058505950605061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:11

extreme_lviv_ua ,мені від цього не легше. Додаток є, а послуги не отримав. Думав, що це надійний банк,а виявилося, що також бувають глюки.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 860
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:14

  _PORT_UA написав:extreme_lviv_ua ,мені від цього не легше. Додаток є, а послуги не отримав. Думав, що це надійний банк,а виявилося, що також бувають глюки.
Є лайвхак, тянете з карти на моно, а вже звідтам відправляєте куди потрібно, принаймні я зранку так викручувався :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 268
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:18

  extreme_lviv_ua написав:
  _PORT_UA написав:extreme_lviv_ua ,мені від цього не легше. Додаток є, а послуги не отримав. Думав, що це надійний банк,а виявилося, що також бувають глюки.
Є лайвхак, тянете з карти на моно, а вже звідтам відправляєте куди потрібно, принаймні я зранку так викручувався :roll:

Меня Моня взяла на контроль: ограничили движение по карте суммой 150т в месяц, и при приближении к этой цифре пишут что-то мне. Теперь ее как транзитный счёт плохо пользовать.
Hotab
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:16

extreme_lviv_ua , через додаток Моно робити це? Форвард таким чином випустить?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 860
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:22

  _PORT_UA написав:extreme_lviv_ua , через додаток Моно робити це? Форвард таким чином випустить?

Так
velvet
 
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