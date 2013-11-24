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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:11
extreme_lviv_ua ,мені від цього не легше. Додаток є, а послуги не отримав. Думав, що це надійний банк,а виявилося, що також бувають глюки.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 12 січ, 2022 13:18
extreme_lviv_ua написав: _PORT_UA написав:extreme_lviv_ua
,мені від цього не легше. Додаток є, а послуги не отримав. Думав, що це надійний банк,а виявилося, що також бувають глюки.
Є лайвхак, тянете з карти на моно, а вже звідтам відправляєте куди потрібно, принаймні я зранку так викручувався
Меня Моня взяла на контроль: ограничили движение по карте суммой 150т в месяц, и при приближении к этой цифре пишут что-то мне. Теперь ее как транзитный счёт плохо пользовать.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 14:16
extreme_lviv_ua , через додаток Моно робити це? Форвард таким чином випустить?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 12 січ, 2022 15:22
_PORT_UA написав:extreme_lviv_ua
, через додаток Моно робити це? Форвард таким чином випустить?
Так
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:11
Скунс, сцуко, двічі провів вчорашній платіж.
Після першого платежу не пройшло підтвердження, платіж забракували, в аппку пришйло повідомлення що сума повернута на карту, баланс на карті став як до переказу.
Спробував проплатити знову, десь через півгодини. Платіж пройшов.
Сьогодні телефонує отримувач переказу - каже що отримав два перекази. Трохи офігєваю, відкриваю аппку - ніби все гаразд (один забракований, один пройшов). Формую виписку і тут... сюрпрайз - платіж проведений двічі, дебетка в мінусі.
Телефоную на підтримку - що за фігня? Ой, у нас вчора були технічні проблеми, ми вже їх пофіксили. Зверніться до отримувача хай він вам поверне гроші.
За овердрафт так нічого конкретно і не з'ясував (ніби не буде, але щось я скунцовій підтримці не довіряю).
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she_ne_investor
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Додано: Сер 12 січ, 2022 18:51
she_ne_investor написав:
Скунс, сцуко, двічі провів вчорашній платіж.
Після першого платежу не пройшло підтвердження, платіж забракували, в аппку пришйло повідомлення що сума повернута на карту, баланс на карті став як до переказу.
Спробував проплатити знову, десь через півгодини. Платіж пройшов.
Сьогодні телефонує отримувач переказу - каже що отримав два перекази. Трохи офігєваю, відкриваю аппку - ніби все гаразд (один забракований, один пройшов). Формую виписку і тут... сюрпрайз - платіж проведений двічі, дебетка в мінусі.
Телефоную на підтримку - що за фігня? Ой, у нас вчора були технічні проблеми, ми вже їх пофіксили. Зверніться до отримувача хай він вам поверне гроші.
За овердрафт так нічого конкретно і не з'ясував (ніби не буде, але щось я скунцовій підтримці не довіряю).
таке бува
хорошо что между своими ( это я о себе)
p2p безукоризнено кроме Моно (слышал, сам не пользую) работает только Todo,
еще +- ПУМБ давно не замечал глюков,
с форвардом во-первых всегда пауза до нескольких минут, а во вторых такие вот внезапности
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cohan
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:07
she_ne_investor написав:
За овердрафт так нічого конкретно і не з'ясував (ніби не буде, але щось я скунцовій підтримці не довіряю).
Овер будет!!
И если запрос в поддержку через ИБ не напишете, то его и НЕ сторнируют
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Додано: Чет 13 січ, 2022 02:05
Народ, подскажите пожалуйста, какой % на остаток по пенсионной карте сдесь?
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югин
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