Скунс, сцуко, двічі провів вчорашній платіж. Після першого платежу не пройшло підтвердження, платіж забракували, в аппку пришйло повідомлення що сума повернута на карту, баланс на карті став як до переказу. Спробував проплатити знову, десь через півгодини. Платіж пройшов. Сьогодні телефонує отримувач переказу - каже що отримав два перекази. Трохи офігєваю, відкриваю аппку - ніби все гаразд (один забракований, один пройшов). Формую виписку і тут... сюрпрайз - платіж проведений двічі, дебетка в мінусі. Телефоную на підтримку - що за фігня? Ой, у нас вчора були технічні проблеми, ми вже їх пофіксили. Зверніться до отримувача хай він вам поверне гроші. За овердрафт так нічого конкретно і не з'ясував (ніби не буде, але щось я скунцовій підтримці не довіряю).
she_ne_investor написав:Скунс, сцуко, двічі провів вчорашній платіж. Після першого платежу не пройшло підтвердження, платіж забракували, в аппку пришйло повідомлення що сума повернута на карту, баланс на карті став як до переказу. Спробував проплатити знову, десь через півгодини. Платіж пройшов. Сьогодні телефонує отримувач переказу - каже що отримав два перекази. Трохи офігєваю, відкриваю аппку - ніби все гаразд (один забракований, один пройшов). Формую виписку і тут... сюрпрайз - платіж проведений двічі, дебетка в мінусі. Телефоную на підтримку - що за фігня? Ой, у нас вчора були технічні проблеми, ми вже їх пофіксили. Зверніться до отримувача хай він вам поверне гроші. За овердрафт так нічого конкретно і не з'ясував (ніби не буде, але щось я скунцовій підтримці не довіряю).
таке бува хорошо что между своими ( это я о себе)
p2p безукоризнено кроме Моно (слышал, сам не пользую) работает только Todo, еще +- ПУМБ давно не замечал глюков, с форвардом во-первых всегда пауза до нескольких минут, а во вторых такие вот внезапности