she_ne_investor написав:Скунс, сцуко, двічі провів вчорашній платіж.
Після першого платежу не пройшло підтвердження, платіж забракували, в аппку пришйло повідомлення що сума повернута на карту, баланс на карті став як до переказу.
Спробував проплатити знову, десь через півгодини. Платіж пройшов.
Сьогодні телефонує отримувач переказу - каже що отримав два перекази. Трохи офігєваю, відкриваю аппку - ніби все гаразд (один забракований, один пройшов). Формую виписку і тут... сюрпрайз - платіж проведений двічі, дебетка в мінусі.
Телефоную на підтримку - що за фігня? Ой, у нас вчора були технічні проблеми, ми вже їх пофіксили. Зверніться до отримувача хай він вам поверне гроші.
За овердрафт так нічого конкретно і не з'ясував (ніби не буде, але щось я скунцовій підтримці не довіряю).
Я писал о таком же случае несколько месяцев назад. Поддержка скунса - полный игнор, от них ничего не добиться, хорошо человек оказался адекватный и вернул вторую сумму назад.
С тех пор с карт скунса перевожу НАПРЯМУЮ ТОЛЬКО СЕБЕ. На сторону - только через адекватов, типа моно.