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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5059506050615062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:41

  she_ne_investor написав:Скунс, сцуко, двічі провів вчорашній платіж.
Після першого платежу не пройшло підтвердження, платіж забракували, в аппку пришйло повідомлення що сума повернута на карту, баланс на карті став як до переказу.
Спробував проплатити знову, десь через півгодини. Платіж пройшов.
Сьогодні телефонує отримувач переказу - каже що отримав два перекази. Трохи офігєваю, відкриваю аппку - ніби все гаразд (один забракований, один пройшов). Формую виписку і тут... сюрпрайз - платіж проведений двічі, дебетка в мінусі.
Телефоную на підтримку - що за фігня? Ой, у нас вчора були технічні проблеми, ми вже їх пофіксили. Зверніться до отримувача хай він вам поверне гроші.
За овердрафт так нічого конкретно і не з'ясував (ніби не буде, але щось я скунцовій підтримці не довіряю).

Я писал о таком же случае несколько месяцев назад. Поддержка скунса - полный игнор, от них ничего не добиться, хорошо человек оказался адекватный и вернул вторую сумму назад.

С тех пор с карт скунса перевожу НАПРЯМУЮ ТОЛЬКО СЕБЕ. На сторону - только через адекватов, типа моно.
malinin007
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