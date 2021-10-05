Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:57

Моно - 12+0,5% на 18/24 месяца.[/quote]+0,5% это за автопролонгацию?[/quote]Там не 0,5 а 0,6% (грязными). И за автопролонгацию Моня ничего не платит. Тем более автопролонгация вкладов на 18-24 месяцев не возможна в принципе - эти вклады только появились. То другое - т.н. "компенсация расходов" за пополнение депо с другого банка.ЗЫ. Опять таки не правильно писать 12 ПЛЮС 0,5 (на самом деле 0,6)%. Ибо там разные величины - 12% это годовых. А 0,6% это комиссионные - это разово от суммы. Если есть такое желание перевести их в годовые (хотя это конечно бред) то надо соразмерять их со сроками: на 18-тимесячном депо - это будет "плюс 0,4 % годовых" а на 24-тимесячном - "плюс 0,3% годовых" (вот за такие примеры перевода комиссионных доходов в процентные меня мой препод статистики бы расстрелял)[/quote]К тому что написано, надо добавить, что эти единоразовые 0,6% выплачиваются в виде кешбека. И при его выводе уплачивается налог 19,5%. Так что можно смело говорить 0,5%