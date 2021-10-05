откривал, вроде зелений викл на пролонгацию бил включен.
не вижу логики не давать пролонгацию на полочние продукти.
По акционним . как у ТАСи или ПУМБ (например) то там лонгации нету , что оч хорошо - ибо будут на ринке лучшие предложения.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
откривал, вроде зелений викл на пролонгацию бил включен.
не вижу логики не давать пролонгацию на полочние продукти.
По акционним . как у ТАСи или ПУМБ (например) то там лонгации нету , что оч хорошо - ибо будут на ринке лучшие предложения.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:44
Вы вырвали мою фразу из контекста и не поняли смысл написанного. Поясняю вклады на 18 и 24 месяца только появились. До этого их не было. Речь шла о возможном бонусе за автопролонгацию. Возможность такой пролонгации появится у тех кто заключил такие договора на днях через 18 и 24 месяца. На сегодняшний день эти вклады невозможно получить так чтобы что-то автопролонгировалгсь из того что закончилось (заканчивается) на днях.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:16
Flamingo Есть отзив по пролонгации Монобанк. и есть ответ поддержки "Действительно получилась не очень приятная ситуация. Вероятно закешировались данные приложения. Давайте детальнее проверим информацию. Написали вам в личные сообщения, для уточнения контактных данных"
т е вообще нельзя ниочем говорить и соответственно "виривать фрази".
Удачно било лонгировать на первой волне ковида , сейчас - только НОВИЕ. Для МОНО - тем более.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:57
Моно - 12+0,5% на 18/24 месяца.[/quote]
+0,5% это за автопролонгацию?[/quote]
Там не 0,5 а 0,6% (грязными). И за автопролонгацию Моня ничего не платит. Тем более автопролонгация вкладов на 18-24 месяцев не возможна в принципе - эти вклады только появились. То другое - т.н. "компенсация расходов" за пополнение депо с другого банка.
ЗЫ. Опять таки не правильно писать 12 ПЛЮС 0,5 (на самом деле 0,6)%. Ибо там разные величины - 12% это годовых. А 0,6% это комиссионные - это разово от суммы. Если есть такое желание перевести их в годовые (хотя это конечно бред) то надо соразмерять их со сроками: на 18-тимесячном депо - это будет "плюс 0,4 % годовых" а на 24-тимесячном - "плюс 0,3% годовых" (вот за такие примеры перевода комиссионных доходов в процентные меня мой препод статистики бы расстрелял )[/quote]
К тому что написано, надо добавить, что эти единоразовые 0,6% выплачиваются в виде кешбека. И при его выводе уплачивается налог 19,5%. Так что можно смело говорить 0,5%
Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:06
Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:15
Ага - то есть когда я написал 0,6% грязными, то кому-то не понятно что это значит. Надо разжевывать.
Только вот незадача 0.6 грязными это ни разу ни 0,5 чистыми, а меньше. Где тут Тракторист (шоб не ошибится ). 0,6*0,805=0,483 чистыми.
И да там в примере было 12% это ставка мони грязными по 18-24 месячным депо. Поэтому тот кто суммирует "метры и килограммы" 12+0,5 то есть грязную ставка плюс процент чистыми тот ещё ариХметик
Додано: Суб 15 січ, 2022 19:36
Додано: Нед 16 січ, 2022 03:33
имеет смысл, если не масс и не хайп
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