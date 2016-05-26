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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5063506450655066>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Тем более автопролонгация вкладов на 18-24 месяцев не возможна в принципе - эти вклады только появились.

откривал, вроде зелений викл на пролонгацию бил включен.
не вижу логики не давать пролонгацию на полочние продукти.
По акционним . как у ТАСи или ПУМБ (например) то там лонгации нету , что оч хорошо - ибо будут на ринке лучшие предложения.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:44

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Тем более автопролонгация вкладов на 18-24 месяцев не возможна в принципе - эти вклады только появились.

откривал, вроде зелений викл на пролонгацию бил включен.
не вижу логики не давать пролонгацию на полочние продукти.
По акционним . как у ТАСи или ПУМБ (например) то там лонгации нету , что оч хорошо - ибо будут на ринке лучшие предложения.

Вы вырвали мою фразу из контекста и не поняли смысл написанного. Поясняю вклады на 18 и 24 месяца только появились. До этого их не было. Речь шла о возможном бонусе за автопролонгацию. Возможность такой пролонгации появится у тех кто заключил такие договора на днях через 18 и 24 месяца. На сегодняшний день эти вклады невозможно получить так чтобы что-то автопролонгировалгсь из того что закончилось (заканчивается) на днях.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:16

Flamingo Есть отзив по пролонгации Монобанк. и есть ответ поддержки "Действительно получилась не очень приятная ситуация. Вероятно закешировались данные приложения. Давайте детальнее проверим информацию. Написали вам в личные сообщения, для уточнения контактных данных"
т е вообще нельзя ниочем говорить и соответственно "виривать фрази".
Удачно било лонгировать на первой волне ковида , сейчас - только НОВИЕ. Для МОНО - тем более.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:57

Моно - 12+0,5% на 18/24 месяца.[/quote]
+0,5% это за автопролонгацию?[/quote]
Там не 0,5 а 0,6% (грязными). И за автопролонгацию Моня ничего не платит. Тем более автопролонгация вкладов на 18-24 месяцев не возможна в принципе - эти вклады только появились. То другое - т.н. "компенсация расходов" за пополнение депо с другого банка.
ЗЫ. Опять таки не правильно писать 12 ПЛЮС 0,5 (на самом деле 0,6)%. Ибо там разные величины - 12% это годовых. А 0,6% это комиссионные - это разово от суммы. Если есть такое желание перевести их в годовые (хотя это конечно бред) то надо соразмерять их со сроками: на 18-тимесячном депо - это будет "плюс 0,4 % годовых" а на 24-тимесячном - "плюс 0,3% годовых" (вот за такие примеры перевода комиссионных доходов в процентные меня мой препод статистики бы расстрелял ;))[/quote]

К тому что написано, надо добавить, что эти единоразовые 0,6% выплачиваются в виде кешбека. И при его выводе уплачивается налог 19,5%. Так что можно смело говорить 0,5%
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:06

  Goodman написав:Flamingo Есть ....

Ты ему про Фому а он тебе про Ерёму... Бывает :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:15

  Порт написав:К тому что написано, надо добавить, что эти единоразовые 0,6% выплачиваются в виде кешбека. И при его выводе уплачивается налог 19,5%. Так что можно смело говорить 0,5%

Ага - то есть когда я написал 0,6% грязными, то кому-то не понятно что это значит. Надо разжевывать.
Только вот незадача 0.6 грязными это ни разу ни 0,5 чистыми, а меньше. Где тут Тракторист (шоб не ошибится ;)). 0,6*0,805=0,483 чистыми.
И да там в примере было 12% это ставка мони грязными по 18-24 месячным депо. Поэтому тот кто суммирует "метры и килограммы" 12+0,5 то есть грязную ставка плюс процент чистыми тот ещё ариХметик ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:36

  Вкладчик1234 написав:
  sergia написав:Есть варианты где больше 12%? С удовольствием посмотрю на них.

За пределами банковской системы. Но это уже можно назвать работой


Наприклад?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 03:33

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  sergia написав:Есть варианты где больше 12%? С удовольствием посмотрю на них.

За пределами банковской системы. Но это уже можно назвать работой


Наприклад?


классика же
имеет смысл, если не масс и не хайп
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 12:28

  cohan написав:
  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:За пределами банковской системы. Но это уже можно назвать работой


Наприклад?


классика же
имеет смысл, если не масс и не хайп

Да. А дальше кто во что гаразд, кто в чём больше разбирается. Кому битон, кому крипта, кому валюта, кому товар и т.д.
Но фактически это уже работа, самозанятость. Приходится заниматься этим вынужденно, т.к. прошли 25% безналоговых при стабильном курсе :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 05:37

Помнится, некоторое время назад хотел оформить карту Коко пенсионную, но мне сказали, что пластика в киевских отделениях нет. А сейчас есть? Кто-нибудь оформлял в последнее время?
candidat
 
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