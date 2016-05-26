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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5063506450655066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:31

  candidat написав:Помнится, некоторое время назад хотел оформить карту Коко пенсионную, но мне сказали, что пластика в киевских отделениях нет. А сейчас есть? Кто-нибудь оформлял в последнее время?


Прозвоните каждое интересующее отделение. Ноябрь, Позняки - оформляли.
jay2004
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
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  #<1 ... 5063506450655066
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