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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 08:31
candidat написав:
Помнится, некоторое время назад хотел оформить карту Коко пенсионную, но мне сказали, что пластика в киевских отделениях нет. А сейчас есть? Кто-нибудь оформлял в последнее время?
Прозвоните каждое интересующее отделение. Ноябрь, Позняки - оформляли.
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