Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:52
korovas2 написав:
Вам тоже понравилось, что офпред знает кто такой "скунс"?)
возможно тоже подзалетал на комис по кококредит . когда питался распорядится СОБСТВЕННИМИ СРЕДСТВАМИ. Взял кококредит - будь готов пожертвовать на развитие банка.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:12
korovas2 написав: cohan написав: korovas2 написав:
В скунса действующим клиентам через чат/приложение открыть новый счет удаленно можно?
сейчас модно через Банк ИД и ДиЮ
чужую
Вам тоже понравилось, что офпред знает кто такой "скунс"?)
ой-вей, я вас умоляю, головне - гроши
cohan
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Додано: Суб 22 січ, 2022 19:53
vinogradnyk написав:
Прийшло повідомлення в додаток Форвард-онлайн. Позвонив на 583 - оператор не в курсі, що це значить.
Тоже получил аналогичное предложение в Форвард-онлайн.
С трудом, удалось вытянуть информацию от поддержки, что это просто информация для стимулирования использования карты, никаких акций или что-то подобного, по этой информации нет.
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