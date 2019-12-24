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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5065506650675068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  korovas2 написав:Вам тоже понравилось, что офпред знает кто такой "скунс"?)
возможно тоже подзалетал на комис по кококредит . когда питался распорядится СОБСТВЕННИМИ СРЕДСТВАМИ. Взял кококредит - будь готов пожертвовать на развитие банка.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:12

  korovas2 написав:
cohan написав:
  korovas2 написав:В скунса действующим клиентам через чат/приложение открыть новый счет удаленно можно?


сейчас модно через Банк ИД и ДиЮ :mrgreen:
чужую :mrgreen: :mrgreen:
Вам тоже понравилось, что офпред знает кто такой "скунс"?)


ой-вей, я вас умоляю, головне - гроши
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:17

Прийшло повідомлення в додаток Форвард-онлайн. Позвонив на 583 - оператор не в курсі, що це значить. Зображення
vinogradnyk
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:53

  vinogradnyk написав:Прийшло повідомлення в додаток Форвард-онлайн. Позвонив на 583 - оператор не в курсі, що це значить. Зображення


Тоже получил аналогичное предложение в Форвард-онлайн.
С трудом, удалось вытянуть информацию от поддержки, что это просто информация для стимулирования использования карты, никаких акций или что-то подобного, по этой информации нет.
Valeriy237
 
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