возможно тоже подзалетал на комис по кококредит . когда питался распорядится СОБСТВЕННИМИ СРЕДСТВАМИ. Взял кококредит - будь готов пожертвовать на развитие банка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:12
Додано: Суб 22 січ, 2022 18:17
Додано: Суб 22 січ, 2022 19:53
Тоже получил аналогичное предложение в Форвард-онлайн.
С трудом, удалось вытянуть информацию от поддержки, что это просто информация для стимулирования использования карты, никаких акций или что-то подобного, по этой информации нет.
Додано: Нед 23 січ, 2022 06:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
С переездом на новую систему у вас даже оформление продуктов (с актуализацией анкетных и паспортных данных) происходит очень долго и это в центральном киевском офисе!
А сообщения для подтверждения установки/смены ПИН и подключения начисления % по карте приходят с значительной задержкой.
В общем, у меня есть состояния, что вы сделаете всё гладко и хорошо
Додано: Нед 23 січ, 2022 07:53
кончился депозит.
не могу понять - куда они деньги перечислили. На карточках их нет.
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