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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5066506750685069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:26

  Ой+ написав:
  swan forever написав:кончился депозит.
не могу понять - куда они деньги перечислили. На карточках их нет.

Аналогічно вчора. У виписці є, баланс не змінився. Чекаємо понеділка.

Какие вести с полей ?
пс-по оттоку ср-ств был на 4 месте
хуторянка
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  #<1 ... 5066506750685069
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