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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:26
Ой+ написав: swan forever написав:
кончился депозит.
не могу понять - куда они деньги перечислили. На карточках их нет.
Аналогічно вчора. У виписці є, баланс не змінився. Чекаємо понеділка.
Какие вести с полей ?
пс-по оттоку ср-ств был на 4 месте
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