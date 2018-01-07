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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:13
Re: Банк Восток
Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:16
тут примут без комисс, а Приват слупит 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:25
за все п2п примат берет комисс 0,5 со всех карт - поэтому комисс будет по любому и ее берет не восток а примат
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Додано: Пон 08 січ, 2018 13:46
Re: Банк Восток
Додано: Пон 08 січ, 2018 14:07
greenozon Касса понятно.Думал можна через примат тумбу схитрить получится.
Додано: Пон 08 січ, 2018 14:12
до 14 к
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