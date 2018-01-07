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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:13

Re: Банк Восток

Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
lubarec
 
Повідомлень: 166
З нами з: 21.03.15
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:16

  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?

тут примут без комисс, а Приват слупит 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Подякували: 2586 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:25

  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?


за все п2п примат берет комисс 0,5 со всех карт - поэтому комисс будет по любому и ее берет не восток а примат
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:46

Re: Банк Восток

  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?


Дівчата на касі в б-я Сільпо із любязною посмішкою до 15К за раз занесуть на картку :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:07

greenozon Касса понятно.Думал можна через примат тумбу схитрить получится.
lubarec
 
Повідомлень: 166
З нами з: 21.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:12

  greenozon написав:
  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?


Дівчата на касі в б-я Сільпо із любязною посмішкою до 15К за раз занесуть на картку :)


до 14 к
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Повідомлень: 32969
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
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