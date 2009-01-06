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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:13
Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
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lubarec
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Додано: Пон 08 січ, 2018 13:16
lubarec написав:
Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
тут примут без комисс, а Приват слупит 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 08 січ, 2018 13:25
lubarec написав:
Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
за все п2п примат берет комисс 0,5 со всех карт - поэтому комисс будет по любому и ее берет не восток а примат
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Додано: Пон 08 січ, 2018 13:46
lubarec написав:
Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
Дівчата на касі в б-я Сільпо із любязною посмішкою до 15К за раз занесуть на картку
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greenozon
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Додано: Пон 08 січ, 2018 14:07
greenozon Касса понятно.Думал можна через примат тумбу схитрить получится.
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lubarec
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Додано: Пон 08 січ, 2018 14:12
greenozon написав: lubarec написав:
Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
Дівчата на касі в б-я Сільпо із любязною посмішкою до 15К за раз занесуть на картку
до 14 к
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IMPRINTER
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Додано: Пон 08 січ, 2018 21:51
14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.
14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.
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ygn
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Додано: Пон 08 січ, 2018 22:14
ygn написав:
14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.
14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.
нет ... это электронный кошелек ... на электронном кошельке не может быть на балансе сумма больше чем 14 000
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Додано: Пон 08 січ, 2018 22:17
IMPRINTER написав: ygn написав:
14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.
14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.
нет ... это электронный кошелек ... на электронном кошельке не может быть на балансе сумма больше чем 14 000
Сильпо-карты и другие бывают. Органичение только самой простой.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 22:19
IMPRINTER написав: ygn написав:
14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.
14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.
нет ... это электронный кошелек ... на электронном кошельке не может быть на балансе сумма больше чем 14 000
Вы лично, за один раз смогли пополнить карту через кассу в Сильпо на 14000 грн?
Там больше чем на 7500, пополнить нереально.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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