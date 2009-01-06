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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:13

Re: Банк Восток

Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:16

  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?

тут примут без комисс, а Приват слупит 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:25

  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?


за все п2п примат берет комисс 0,5 со всех карт - поэтому комисс будет по любому и ее берет не восток а примат
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:46

Re: Банк Восток

  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?


Дівчата на касі в б-я Сільпо із любязною посмішкою до 15К за раз занесуть на картку :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:07

greenozon Касса понятно.Думал можна через примат тумбу схитрить получится.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:12

  greenozon написав:
  lubarec написав:Сильпо карту можна сейчас пополнить Приватом без комиссии?


Дівчата на касі в б-я Сільпо із любязною посмішкою до 15К за раз занесуть на картку :)


до 14 к
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 21:51

14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.

14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:14

  ygn написав:14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.

14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.


нет ... это электронный кошелек ... на электронном кошельке не может быть на балансе сумма больше чем 14 000
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:17

  IMPRINTER написав:
  ygn написав:14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.

14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.


нет ... это электронный кошелек ... на электронном кошельке не может быть на балансе сумма больше чем 14 000

Сильпо-карты и другие бывают. Органичение только самой простой.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:19

  IMPRINTER написав:
  ygn написав:14999
По-видимому, принцип формирования цены перешел на лимит пополнения карты.

14999 - суточный лимит таких операций для каждой кассы. Если касс много, то проблем пополнить большой суммой не будет.


нет ... это электронный кошелек ... на электронном кошельке не может быть на балансе сумма больше чем 14 000


Вы лично, за один раз смогли пополнить карту через кассу в Сильпо на 14000 грн?
Там больше чем на 7500, пополнить нереально.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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