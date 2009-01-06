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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:19

M-Audio

да 14 к для анонимок ... тут речь не то что она самая простая - та что с отделения синяя такое же гaмнo, но это банковская карта, а красная анонимка .. анонимки разрешают тока до 14 к пополнять
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:43

Фантом

Лично пополнял. Но, как уже сказал IMPRINTER, это была настоящая банковская карта Сильпо (непредоплаченная).

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ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:52

Re: Банк Восток

На кассе есть какое то суточное ограничение вроде 7500 грн, если Вася сегодня пополнил на 7500 на этой кассе то вам на этой кассе ни красное говно ни синее говно ни золотое говно не пополнят.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:55

Re: Банк Восток

  alex_b написав:На кассе есть какое то суточное ограничение вроде 7500 грн, если Вася сегодня пополнил на 7500 на этой кассе то вам на этой кассе ни красное говно ни синее говно ни золотое говно не пополнят.


це якась аномалія, впору скажритись на горячку Сільпа
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:58

alex_b

В Харькове на кассах ограничение 14999. Действительно, если кто-то уже успел выбрать этот лимит, то пополнить в этой кассе уже нельзя. На практике такого не встречал ни разу. Эти карты не пользуются популярностью. Большинство бабушек использует их просто как карты Сильпо, без платежной функции.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:06

  greenozon написав:впору скажритись на горячку Сільпа

Лучше сразу в Лигу Наций
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:08

  ygn написав:alex_b

В Харькове на кассах ограничение 14999. Действительно, если кто-то уже успел выбрать этот лимит, то пополнить в этой кассе уже нельзя. На практике такого не встречал ни разу. Эти карты не пользуются популярностью. Большинство бабушек использует их просто как карты Сильпо, без платежной функции.


еще раз ...
красную карту вы нигде никогда ни на кассе ни через ИБ востока не пополните на сумму более 14 000 и не копейкой больше ...
синюю и серую - да ... красная макс. 14
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IMPRINTER
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