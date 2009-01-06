Додано: Пон 08 січ, 2018 22:19

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да 14 к для анонимок ... тут речь не то что она самая простая - та что с отделения синяя такое же гaмнo, но это банковская карта, а красная анонимка .. анонимки разрешают тока до 14 к пополнять

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