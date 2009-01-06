M-Audio
да 14 к для анонимок ... тут речь не то что она самая простая - та что с отделения синяя такое же гaмнo, но это банковская карта, а красная анонимка .. анонимки разрешают тока до 14 к пополнять
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Додано: Пон 08 січ, 2018 22:19
M-Audio
да 14 к для анонимок ... тут речь не то что она самая простая - та что с отделения синяя такое же гaмнo, но это банковская карта, а красная анонимка .. анонимки разрешают тока до 14 к пополнять
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Додано: Пон 08 січ, 2018 22:43
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:52
Re: Банк Восток
На кассе есть какое то суточное ограничение вроде 7500 грн, если Вася сегодня пополнил на 7500 на этой кассе то вам на этой кассе ни красное говно ни синее говно ни золотое говно не пополнят.
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:55
Re: Банк Восток
це якась аномалія, впору скажритись на горячку Сільпа
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Додано: Пон 08 січ, 2018 22:58
alex_b
В Харькове на кассах ограничение 14999. Действительно, если кто-то уже успел выбрать этот лимит, то пополнить в этой кассе уже нельзя. На практике такого не встречал ни разу. Эти карты не пользуются популярностью. Большинство бабушек использует их просто как карты Сильпо, без платежной функции.
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:06
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:08
еще раз ...
красную карту вы нигде никогда ни на кассе ни через ИБ востока не пополните на сумму более 14 000 и не копейкой больше ...
синюю и серую - да ... красная макс. 14
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