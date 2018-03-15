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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:31

чуть не впав зі стільця!

скопіював сюди для історії :)


------
Банк Восток стабильно попадает в десятку лидеров в рейтинге жизнеспособности банков, который проводится экспертами сайта mind.ua.


В рейтинге за 2017 год Банк Восток стоит выше других банков с украинским капиталом. А по мгновенной ликвидности находится на втором месте, после Раййфайзен Банк Аваль.


Рейтинг жизнеспособности банков проводится экспертами сайта mind.ua. Он учитывает важнейшие факторы финансовой устойчивости, которые можно рассчитать на основе публичной информации для платежеспособных банков. Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.


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Значит "походим ещё, посмотрим. Если что - вернёмся" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:34

Вкладчик1234

ну там же депозит компании Рошен лежит )
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:37

Re: Банк Восток

Цей монстр щей еквайр, чи як там його, в одній аптеці їх термінали. Дивно що в сільпоцах їх нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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IMPRINTER,
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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:39

Вкладчик1234

больше года уже )
https://korrespondent.net/business/comp ... 00-mln-hrn

хотя может и часть сняли .. оздоровить трудягу на мальдивах
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:35

  chipmunk написав:Цей монстр щей еквайр, чи як там його, в одній аптеці їх термінали. Дивно що в сільпоцах їх нема

В эльдорадо терминалы михи были, но рассчитаться через них было нельзя :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 12:05

Банк Восток – на первом месте среди банков с украинским капиталом в рейтинге жизнеспособности
Банк Восток стабильно попадает в десятку лидеров в рейтинге жизнеспособности банков, который проводится экспертами сайта mind.ua.


В рейтинге за 2017 год Банк Восток стоит выше других банков с украинским капиталом. А по мгновенной ликвидности находится на втором месте, после Раййфайзен Банк Аваль.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:34

  IMPRINTER написав:Вкладчик1234

больше года уже )
https://korrespondent.net/business/comp ... 00-mln-hrn

хотя может и часть сняли .. оздоровить трудягу на мальдивах


Да наверняка уже перепрятал по тихому.
Ratatui
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