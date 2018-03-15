------ Банк Восток стабильно попадает в десятку лидеров в рейтинге жизнеспособности банков, который проводится экспертами сайта mind.ua.
В рейтинге за 2017 год Банк Восток стоит выше других банков с украинским капиталом. А по мгновенной ликвидности находится на втором месте, после Раййфайзен Банк Аваль.
Рейтинг жизнеспособности банков проводится экспертами сайта mind.ua. Он учитывает важнейшие факторы финансовой устойчивости, которые можно рассчитать на основе публичной информации для платежеспособных банков. Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.
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Банк Восток – на первом месте среди банков с украинским капиталом в рейтинге жизнеспособности Банк Восток стабильно попадает в десятку лидеров в рейтинге жизнеспособности банков, который проводится экспертами сайта mind.ua.
В рейтинге за 2017 год Банк Восток стоит выше других банков с украинским капиталом. А по мгновенной ликвидности находится на втором месте, после Раййфайзен Банк Аваль.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок! https://upcoin.com/?ID=150f400b