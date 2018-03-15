Додано: Чет 08 бер, 2018 12:05

Банк Восток – на первом месте среди банков с украинским капиталом в рейтинге жизнеспособности

Банк Восток стабильно попадает в десятку лидеров в рейтинге жизнеспособности банков, который проводится экспертами сайта mind.ua.





В рейтинге за 2017 год Банк Восток стоит выше других банков с украинским капиталом. А по мгновенной ликвидности находится на втором месте, после Раййфайзен Банк Аваль.

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