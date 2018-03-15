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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:26
Kevin написав:
Только осталось ввести в этот банк временную администрацию и денежек не будет.
Не все тут плохо,точнее у трех южных банков все стабильно (…пивденный,мтб,восток ).
никому не верю
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