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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:26

  Kevin написав:
  IMPRINTER написав:Вкладчик1234

больше года уже )
https://korrespondent.net/business/comp ... 00-mln-hrn

хотя может и часть сняли .. оздоровить трудягу на мальдивах


Только осталось ввести в этот банк временную администрацию и денежек не будет.

Не все тут плохо,точнее у трех южных банков все стабильно (…пивденный,мтб,восток ).
никому не верю
sens
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  #<1 ... 85868788
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