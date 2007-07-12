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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:26
Kevin написав:
Только осталось ввести в этот банк временную администрацию и денежек не будет.
Не все тут плохо,точнее у трех южных банков все стабильно (…пивденный,мтб,восток ).
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:12
sens написав: Kevin написав:
Только осталось ввести в этот банк временную администрацию и денежек не будет.
Не все тут плохо,точнее у трех южных банков все стабильно (…пивденный,мтб,восток ).
мтб?
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greenozon
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:19
greenozon написав:
мтб?
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vollena71
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Додано: Суб 17 бер, 2018 09:43
vollena71 Он уже МТБ. Надеюсь, будут не хуже!
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Marica
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Додано: Суб 17 бер, 2018 23:29
Подскажите, кто как выводит деньги с накопилки?
раньше работало - вильный рахунок - Альфа.
Уже поломали
в чужих банкоматах больше тысячи не дает, р2р платный, как снимать деньги?
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Andi_30
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Додано: Нед 18 бер, 2018 11:46
Andi_30 Есть банкоматы, где дают больше тысячи. Только не в супермаркетах, а в самих отделениях надо искать. И не по Мастеру, а по Визе
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Marica
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Додано: Нед 18 бер, 2018 11:50
Marica написав:Andi_30
Есть банкоматы, где дают больше тысячи. Только не в супермаркетах, а в самих отделениях надо искать. И не по Мастеру, а по Визе
в Киеве , на Бутлерова стоит банкомат Востока , дает достаточно , вот только вход в рабочее время и место это - офис Фоззи ( ДВРЗ )
никому не верю
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sens
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