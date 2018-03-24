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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
51
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
29
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:26

  Kevin написав:
  IMPRINTER написав:Вкладчик1234

больше года уже )
https://korrespondent.net/business/comp ... 00-mln-hrn

хотя может и часть сняли .. оздоровить трудягу на мальдивах


Только осталось ввести в этот банк временную администрацию и денежек не будет.

Не все тут плохо,точнее у трех южных банков все стабильно (…пивденный,мтб,восток ).
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:12

  sens написав:
  Kevin написав:
  IMPRINTER написав:Вкладчик1234

больше года уже )
https://korrespondent.net/business/comp ... 00-mln-hrn

хотя может и часть сняли .. оздоровить трудягу на мальдивах


Только осталось ввести в этот банк временную администрацию и денежек не будет.

Не все тут плохо,точнее у трех южных банков все стабильно (…пивденный,мтб,восток ).


мтб?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:19

  greenozon написав:мтб?

Марфин
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:43

vollena71 Он уже МТБ. Надеюсь, будут не хуже!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:29

Подскажите, кто как выводит деньги с накопилки?
раньше работало - вильный рахунок - Альфа.
Уже поломали :(
в чужих банкоматах больше тысячи не дает, р2р платный, как снимать деньги?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:46

Andi_30 Есть банкоматы, где дают больше тысячи. Только не в супермаркетах, а в самих отделениях надо искать. И не по Мастеру, а по Визе
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:50

  Marica написав:Andi_30 Есть банкоматы, где дают больше тысячи. Только не в супермаркетах, а в самих отделениях надо искать. И не по Мастеру, а по Визе

в Киеве , на Бутлерова стоит банкомат Востока , дает достаточно , вот только вход в рабочее время и место это - офис Фоззи ( ДВРЗ )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:03

Re: Банк Восток

В дотатку(андроїд) чомусь не відображаються операції здійснені за цей тиждень.
Zochan
 
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